230502 DAMON PITTMAN Apr 18, 2023 3 hrs ago PITTMAN, DAMON SHYREEM 04/17/2023Age: 23 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 204POST RELEASE SUPERVISION VIOLATION - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTIJudicial Status: PRETFTA-ATTEMPTED LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTIJudicial Status: PRETFTA-INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $5015.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETFTA-BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETINTERFERE ELECT MONITOR DEV - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Law Criminal Law Crime Sports Printers Printing Latest eEditionThe Daily Reflector Get The App! Reflector Special Editions APG Eastern NC Progress Edition - 2023 SENC Magazine - Spring 2023 Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022