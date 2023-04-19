230519 RICARDO ANTUNEZ Apr 19, 2023 1 hr ago ANTUNEZ, RICARDO 04/18/2023Age: 31 Sex: M Race: W Height: 506 Weight: 180PV-HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETPV-POSSESS SCHEDULE II - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Law Crime Criminal Law Linguistics Latest eEditionThe Daily Reflector Get The App! Reflector Special Editions APG Eastern NC Progress Edition - 2023 SENC Magazine - Spring 2023 Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022