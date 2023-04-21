230560 JERRAIL WILLIAMS Apr 21, 2023 Apr 21, 2023 Updated 19 min ago WILLIAMS, JERRAIL DONTA 04/19/2023Age: 35 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 150FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INACJudicial Status: PRETFTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INACJudicial Status: PRET Latest eEditionThe Daily Reflector Get The App! Reflector Special Editions APG Eastern NC Progress Edition - 2023 SENC Magazine - Spring 2023 Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022