230639 GERARDO CARRILLO-HINOJOSA Apr 23, 2023 16 min ago CARRILLO-HINOJOSA, GERARDO AUGUSTO 04/22/2023Age: 27 Sex: M Race: W Height: 507 Weight: 275NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $1187.00 Type: USC Status: INACJudicial Status: PRETNONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $1263.00 Type: USC Status: INACJudicial Status: PRET Tags Law Latest eEditionThe Daily Reflector Get The App! Reflector Special Editions APG Eastern NC Progress Edition - 2023 SENC Magazine - Spring 2023 Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022