230892 TAEQUAN MACKEY May 4, 2023 1 hr ago MACKEY, TAEQUAN CAPREE 05/03/2023Age: 29 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 170PROBATION VIOLATION-POSS WITS SCHEDULE II X4 - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Criminal Law Law Latest eEditionThe Daily Reflector Get The App! Reflector Special Editions APG Eastern NC Progress Edition - 2023 Eastern Living - March 2023 SENC Magazine - Spring 2023 What 2 Watch Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022