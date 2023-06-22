231980 LAMONT SPEIGHT Jun 22, 2023 2 hrs ago SPEIGHT, LAMONT 06/21/2023Age: 20 Sex: M Race: B Height: 604 Weight: 180 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmrp##*x}v r~}rtp{ts v&} \ |x$st|tp}~# q@?5i S_]__ %JA6i x}r{ $E2EFDi pr%xk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAmupx{ $%~! $%~!$xv}^u{$w #ts {% \ |x$st|tp}~# q@?5i S_]__ %JA6i x}r{ $E2EFDi pr%xk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAmupx{ %~ $%~!\$%tps* #ts {xvw% \ |x$st|tp}~# q@?5i S_]__ %JA6i x}r{ $E2EFDi pr%xk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAm#trz{t$$ s#'v\(p}%~} sx$#tvp#s \ |x$st|tp}~# q@?5i S_]__ %JA6i x}r{ $E2EFDi pr%xk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAmu{tt^t{&st p##t$% (^|' \ ut{~}* q@?5i Sa____]__ %JA6i $tr& $E2EFDi pr%xk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAm$!ttsx}v \ |x$st|tp}~# q@?5i S_]__ %JA6i x}r{ $E2EFDi pr%xk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAm!~$$t$$ s#&v !p#p!wt#}p{xp \ |x$st|tp}~# q@?5i S_]__ %JA6i x}r{ $E2EFDi pr%xk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAm!(x|$s |t%wp|!wt%p|x}t \ ut{~}* q@?5i Sa_____]__ %JA6i $tr& $E2EFDi pr%xk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAm!(x$s r~rpx}t \ ut{~}* q@?5i S_]__ %JA6i x}r{ $E2EFDi pr%xk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAm%#puuxrzx}v[ ~!x&| ~# wt#~x} \ ut{~}* q@?5i S_]__ %JA6i x}r{ $E2EFDi pr%xk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAmk^Am Tags Crime Criminal Law Law Chemistry Linguistics Police Latest eEditionThe Daily Reflector Get The App! Reflector Special Editions SENC Magazine - Summer 2023 The Daily Reflector Graduates - 2023 Eastern Living - May 2023 What 2 Watch Albemarle Magazine - Summer 2023 Carolina Brew Scene - Summer 2023 Her Magazine - May 2023 Medical Directory 2023 APG Eastern NC Progress Edition - 2023 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022