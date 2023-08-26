233485 SHANIYA SMALLWOOD Aug 26, 2023 3 hrs ago SMALLWOOD, SHANIYA MONAE 08/25/2023Age: 21 Sex: F Race: B Height: 408 Weight: 105 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmp$$p&{% (x%w p stps{* (tp!~} \ |x$st|tp}~# q@?5i Sd__]__ %JA6i &}$r $E2EFDi x}prk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAm$x|!{t p$$p&{% \ |x$st|tp}~# q@?5i S_]__ %JA6i x}r{ $E2EFDi x}prk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAmk^Am Featured Local Savings Tags Law Crime Criminal Law Reflector Special Editions Her Magazine - August 2023 Greenville Magazine - Summer 2023 SENC Magazine - Summer 2023 What 2 Watch Albemarle Magazine - Summer 2023 The Daily Reflector Graduates - 2023 Carolina Brew Scene - Summer 2023 Eastern Living - May 2023 Her Magazine - May 2023 Medical Directory 2023 APG Eastern NC Progress Edition - 2023 Best of Greenville - 2022