233486 JOHN BARBER Aug 26, 2023 3 hrs ago BARBER, JOHN THOMAS 08/25/2023Age: 46 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 152 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm~q%px}x}v !#~!t#%* q* up{$t !#t%t}$t \ ut{~}* q@?5i S_]__ %JA6i x}r{ $E2EFDi pr%xk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAmxst}%x%* %wtu% \ ut{~}* q@?5i S`____]__ %JA6i $tr& $E2EFDi pr%xk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAmk^Am Featured Local Savings Tags Criminal Law Crime Law Reflector Special Editions Her Magazine - August 2023 Greenville Magazine - Summer 2023 SENC Magazine - Summer 2023 What 2 Watch Albemarle Magazine - Summer 2023 The Daily Reflector Graduates - 2023 Carolina Brew Scene - Summer 2023 Eastern Living - May 2023 Her Magazine - May 2023 Medical Directory 2023 APG Eastern NC Progress Edition - 2023 Best of Greenville - 2022