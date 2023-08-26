233504 SHAYQUAN SMALLWOOD Aug 26, 2023 45 min ago SMALLWOOD, SHAYQUAN MALIK LAMONT 08/26/2023Age: 24 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 235 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmup{$t #t!~#% %~ !~{xrt $%p%x~} \ |x$st|tp}~# q@?5i S_]__ %JA6i x}r{ $E2EFDi x}prk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAmut{~}* pxs p}s pqt% \ ut{~}* q@?5i S`____]__ %JA6i $tr& $E2EFDi x}prk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAmk^Am Featured Local Savings Tags Criminal Law Crime Law Reflector Special Editions Her Magazine - August 2023 Greenville Magazine - Summer 2023 SENC Magazine - Summer 2023 What 2 Watch Albemarle Magazine - Summer 2023 The Daily Reflector Graduates - 2023 Carolina Brew Scene - Summer 2023 Eastern Living - May 2023 Her Magazine - May 2023 Medical Directory 2023 APG Eastern NC Progress Edition - 2023 Best of Greenville - 2022