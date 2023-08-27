233522 NATASHA BARRETT-GASKINS Aug 27, 2023 9 min ago BARRETT-GASKINS, NATASHA LASHONDA 08/27/2023Age: 35 Sex: F Race: B Height: 505 Weight: 144 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmu%p\s({# }~% x|!px#ts #t' \ |x$st|tp}~# q@?5i S`___]__ %JA6i $tr& $E2EFDi x}prk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAmu%p\upx{ |px}%px} {p}t r~}%#~{ \ |x$st|tp}~# q@?5i S_]__ %JA6i x}r{ $E2EFDi x}prk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAmk^Am Featured Local Savings Tags Law Linguistics Printers Printing Reflector Special Editions Her Magazine - August 2023 Greenville Magazine - Summer 2023 SENC Magazine - Summer 2023 What 2 Watch Albemarle Magazine - Summer 2023 The Daily Reflector Graduates - 2023 Carolina Brew Scene - Summer 2023 Eastern Living - May 2023 Her Magazine - May 2023 Medical Directory 2023 APG Eastern NC Progress Edition - 2023 Best of Greenville - 2022