233722 KEMARI RUFFIN Sep 8, 2023 Sep 8, 2023 Updated 1 hr ago RUFFIN, KEMARI JAYMONTAE 09/06/2023Age: 18 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 150 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmp(s(xz \ ut{~}* q@?5i Sd____]__ %JA6i $tr& $E2EFDi pr%xk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAmr~}$! #(s( \ ut{~}* q@?5i S_]__ %JA6i x}r{ $E2EFDi pr%xk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAm#(s( \ ut{~}* q@?5i S_]__ %JA6i x}r{ $E2EFDi pr%xk^AmkAmyF5:4:2= $E2EFDi !#t%k^AmkAmk^Am Featured Local Savings Reflector Special Editions Her Magazine - August 2023 Greenville Magazine - Summer 2023 SENC Magazine - Summer 2023 What 2 Watch Albemarle Magazine - Summer 2023 Carolina Brew Scene - Summer 2023 Eastern Living - May 2023 Her Magazine - May 2023 Medical Directory 2023 APG Eastern NC Progress Edition - 2023 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022