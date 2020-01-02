DOVE, ABRIELL DONTE`A 12/02/2019

Age: 38 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 510

SECOND DEGREE KIDNAPPING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD CONTROLLED SUBSTANCE W/ 1000FT PUBLIC PARK - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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COMMON LAW ROBBERY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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PWISD CONTROLLED SUBSTANCE W/ 1000FT PUBLIC PARK - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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SALE & DELIVERY OF SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE - FELONY Bond: $70000.00 Type: SECU Status: INAC

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TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: INAC

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FLEE ELUDE W/ MV - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC

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ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $30000.00 Type: SECU Status: INAC

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PWISD CONTROLLED SUBSTANCE W/ 1000FT PUBLIC PARK - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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SALE & DELIVERY OF SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE - FELONY Bond: $70000.00 Type: SECU Status: INAC

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