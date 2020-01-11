CHAPMAN, ANDRE NICHOLAS 01/10/2020

Age: 22 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 165

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CARRYING CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET