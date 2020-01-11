CHAPMAN, ANDRE NICHOLAS 01/10/2020
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 165
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CARRYING CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET