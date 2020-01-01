SUTTON, ANTHONY MARCELL 12/01/2019

Age: 42 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 160

FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $1200000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CONSPIRE TRAFFIC OPIUM/HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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