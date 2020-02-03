SMITH, ANTIONNE TYREK 02/01/2020
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 175
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Judicial Status: PRET
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POSSESS SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
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Judicial Status: PRET