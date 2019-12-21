PRIDGEN, ARIEL JERIEL 12/20/2019

Age: 21 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 138

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POSSESS COUNTERFEIT INSTRUMENT/CURRENCY CHECKS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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FLEE/ELUDE ARREST(FEL) - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

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FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

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FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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