PRIDGEN, ARIEL JERIEL 12/20/2019
Age: 21 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 138
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Judicial Status: PRET
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FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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