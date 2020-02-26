WARD, ARIELLE NICOLE 02/25/2020
Age: 28 Sex: F Race: B Height: 505 Weight: 211
FELONY OUT OF COUNTY PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $5000.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSS STOLEN GOODS/PROP - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HABITUAL LARCENY - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY - FELONY Bond: $5000.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY - FELONY Bond: $5000.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET