WARD, ARIELLE NICOLE 02/25/2020

Age: 28 Sex: F Race: B Height: 505 Weight: 211

FELONY OUT OF COUNTY PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $5000.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-POSS STOLEN GOODS/PROP - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-HABITUAL LARCENY - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY - FELONY Bond: $5000.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY - FELONY Bond: $5000.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET