SIMPSON, AUQUINO TERELL 02/10/2020
Age: 33 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 225
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN GOODS/PROP - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA/CON MTBV/UN-WN OFF-PREM PERMIT - MISDEMEANOR Bond: $750.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN GOODS/PROP - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET