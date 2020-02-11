SIMPSON, AUQUINO TERELL 02/10/2020

Age: 33 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 225

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS STOLEN GOODS/PROP - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA/CON MTBV/UN-WN OFF-PREM PERMIT - MISDEMEANOR Bond: $750.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS STOLEN GOODS/PROP - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET