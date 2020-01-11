GRIZZARD, BOBBY RAY 01/09/2020
Age: 25 Sex: M Race: W Height: 506 Weight: 135
OBTAINING PROPERTY BY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAILURE TO APPEAR- DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAILURE TO APPEAR- DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
OBTAINING PROPERTY BY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAILURE TO APPEAR- REAR LAMPS VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET