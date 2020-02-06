MARTIN, BRIAN TYRONE 02/05/2020
Age: 40 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 160
FTA-WINDOW TINTING VIOL - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER - FELONY Bond: $1000000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-CARRYING CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-NO LIABILITY INSURANCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET