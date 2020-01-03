HEWLETT, BRITTANY LYNN 01/01/2020
Age: 30 Sex: F Race: W Height: 506 Weight: 230
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Judicial Status: PRET
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FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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