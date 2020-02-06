THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 31 UNTIL
1 AM EST FRIDAY WHICH REPLACES A PORTION OF TORNADO WATCH 30. THE
NEW WATCH IS VALID FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NORTH CAROLINA THE NEW WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN EASTERN NORTH CAROLINA
BEAUFORT DARE GREENE
HYDE MARTIN PITT
TYRRELL WASHINGTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BATH, BELHAVEN, BETHEL,
BUXTON, CHOCOWINITY, COLUMBIA, CRESWELL, ENGELHARD, FAIRFIELD,
FARMVILLE, GREENVILLE, GRIFTON, GRIMESLAND, GUM NECK, HOOKERTON,
JAMESVILLE, KITTY HAWK, MANTEO, NAGS HEAD, OAK CITY, OCRACOKE,
PLYMOUTH, ROBERSONVILLE, RODANTHE, ROPER, SCRANTON, SNOW HILL,
STUMPY POINT, SWANQUARTER, WALSTONBURG, WASHINGTON,
AND WILLIAMSTON.