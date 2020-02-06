ROUSE, BRUCE ELWOOD 02/06/2020

Age: 44 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 220

TRESPASSING - 2ND DEGREE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INDECENT EXPOSURE - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET