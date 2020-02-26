ROSE, CAMERON TYLER 02/25/2020
Age: 28 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 240
LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA/DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA/FAILR TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA/SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $200.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY, MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA/TECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECONNECT UTILITY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
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