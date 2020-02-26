ROSE, CAMERON TYLER 02/25/2020

Age: 28 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 240

LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA/DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA/FAILR TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA/SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $200.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

LARCENY, MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA/TECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

RECONNECT UTILITY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET