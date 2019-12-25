BENNETT, CASSANDRA DENISE 12/23/2019
Age: 43 Sex: F Race: B Height: 508 Weight: 240
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET