CLAGON, CHAMOD JAMEK 03/16/2020

Age: 21 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 190

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DRIVE LEFT OF CENTER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

UNSAFE MOVEMENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

EXCEEDING POSTED SPEED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $12000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY LARCENY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

OPERATE ATV ON STREET OR HIGHWAY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

NOL - NO OPERATOR LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET