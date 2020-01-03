HORNE, CHARLES MATHEY 01/01/2020

Age: 22 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 170

FTA- DWLR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- DWLR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- DWLR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- DWLR - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: UNSC Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- DWLR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- EXPIRED REGISTRATION CARD / TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST(FEL) - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- DWLR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- DWLR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET