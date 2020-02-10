TREVENA, CHARLES SCOTT 02/07/2020
Age: 23 Sex: M Race: W Height: 507 Weight: 130
FTA-LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $6000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY CONSPIRACY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY CONSPIRACY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-BREAKING AND OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET