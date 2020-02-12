JONES, CHRISTOPHER EDWIN 02/09/2020
Age: 30 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 172
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
Windy early with showers becoming likely in the afternoon. There may be a thunderstorm as well. High 77F. Winds SW at 20 to 30 mph. Chance of rain 90%. Winds could occasionally gust over 40 mph..
Cloudy with occasional rain...mainly in the evening. Low 43F. Winds NW at 5 to 10 mph. Chance of rain 70%.
Updated: February 13, 2020 @ 1:01 am
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE...LENOIR AND PITT COUNTIES PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS. STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL RADIO...MEDIA OR CABLE TV. && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 7 PM WEDNESDAY THE STAGE WAS 15.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL TO A STAGE OF 14.7 FEET BY FRIDAY MORNING. * IMPACT...AT 16.0 FEET...WATER THREATENS PROPERTIES ON LOOP ROAD NORTH OF HOOKERTON. IN NORTHWEST GREENE COUNTY, WATER SURROUNDS SEVERAL HOMES, AND HWY 58 IS LIKELY IMPASSABLE HEADING INTO WILSON COUNTY. && FLD OBSERVED FORECAST 8PM LOCATION STG STG DAY TIME THU FRI SAT HOOKERTON 13 15.0 WED 07 PM 14.8 14.6 14.2
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS. STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL RADIO...MEDIA OR CABLE TV. && THE FLOOD WARNING EXTENDED FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * UNTIL SUNDAY MORNING. * AT 7 PM WEDNESDAY THE STAGE WAS 16.8 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 16.9 FEET BY EARLY FRIDAY MORNING. THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD STAGE EARLY SUNDAY MORNING. * IMPACT...AT 17.0 FEET...WATER INUNDATES SOME SECONDARY ROADS NEAR THE RIVER. MUCH OF RIVER PARK NORTH IS FLOODED. WATER APPROACHES AND SURROUNDS HOMES AT THE EAST END OF RIVER DRIVE IN GREENVILLE. && FLD OBSERVED FORECAST 8PM LOCATION STG STG DAY TIME THU FRI SAT GREENVILLE 13 16.8 WED 07 PM 16.9 16.3 13.6