POPE, CLINTON DAVION 02/09/2020
Age: 21 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 150
SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
CARRY CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH II CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET