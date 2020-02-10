POPE, CLINTON DAVION 02/09/2020

Age: 21 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 150

SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

CARRY CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH II CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET