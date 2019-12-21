JONES, CODY LEE 12/20/2019

Age: 31 Sex: M Race: W Height: 602 Weight: 220

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DISORDERLY CONDUCT PUBLIC BLDG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET