BARRETT, COREY MITCHELL 12/07/2019
Age: 27 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 130
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET