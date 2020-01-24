WOMACK, DANIEL WEBSTER 01/23/2020
Age: 32 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 175
NO LIABILTY INSURANCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DELIV/ACCEPT BLANK/OPEN TITLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET