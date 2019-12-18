BROWN, DANIELL DANISE 12/11/2019
Age: 48 Sex: F Race: B Height: 506 Weight: 250
MISDEMEANOR PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $75000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET