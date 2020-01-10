205537 DAVID HOLLEY Jan 10, 2020 Jan 10, 2020 Updated 5 hrs ago 1 of 2 HOLLEY, DAVID BROOKS 01/08/2020Age: 34 Sex: M Race: W Height: 506 Weight: 180 PAROLE VIOLATION - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTIJudicial Status: PRET Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Special Editions What 2 Watch Jan 10 - Jan 16 Greenville Magazine Winter 2019 Veterans Day Greenville Medical Directory 2019 Greenville Graduation Tab 2019 Her Magazine Fall 2019 Tweets by reflectornews The Daily Reflector