...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH
CAROLINA...
CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE...LENOIR AND PITT
COUNTIES
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR
IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS.
STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL
RADIO...MEDIA OR CABLE TV.
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 8 PM SATURDAY THE STAGE WAS 12.8 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 13.0 FEET.
* FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY EARLY TOMORROW AND CONTINUE TO
RISE TO NEAR 15.2 FEET BY EARLY WEDNESDAY AFTERNOON.
* IMPACT...AT 16.0 FEET...WATER THREATENS PROPERTIES ON LOOP ROAD
NORTH OF HOOKERTON. IN NORTHWEST GREENE COUNTY, WATER SURROUNDS
SEVERAL HOMES, AND HWY 58 IS LIKELY IMPASSABLE HEADING INTO WILSON
COUNTY.
&&
FLD OBSERVED FORECAST 8PM
LOCATION STG STG DAY TIME SUN MON TUE
HOOKERTON 13 12.8 SAT 08 PM 13.5 14.3 15.1
Weather Alert
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH
CAROLINA...
TAR RIVER AT ROCK SPRINGS AFFECTING PITT COUNTY
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR
IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS.
STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL
RADIO...MEDIA OR CABLE TV.
&&
THE FLOOD WARNING EXTENDED FOR
THE TAR RIVER AT ROCK SPRINGS.
* FROM MONDAY MORNING UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 8 PM SATURDAY THE STAGE WAS 14.6 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 18.0 FEET.
* FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY LATE MONDAY MORNING AND
CONTINUE TO RISE TO NEAR 18.1 FEET BY EARLY MONDAY AFTERNOON.
* IMPACT...AT 21.0 FEET...WATER THREATENS HOMES ON VAN NESS AVENUE,
FAIRMOUNT AVENUE, AND EMBARCADERO AVENUE. SIGNIFICANT INUNDATION OF
IRONWOOD GOLF AND COUNTRY CLUB. OLD RIVER ROAD FLOODS BETWEEN HWY
222 AND HWY 33. OLD RIVER ROAD MAY ALSO BE FLOODED FURTHER TO THE
EAST AT JOHNSON MILL RUN. WATER MAY THREATEN HOMES ALONG OLD FORT
ROAD.
&&
Weather Alert
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH
CAROLINA...
TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR
IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS.
STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL
RADIO...MEDIA OR CABLE TV.
&&
THE FLOOD WARNING EXTENDED FOR
THE TAR RIVER AT GREENVILLE.
* FROM THIS EVENING UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 8 PM SATURDAY THE STAGE WAS 12.7 FEET.
* MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 13.0 FEET.
* FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY TONIGHT AND CONTINUE TO RISE
TO NEAR 18.0 FEET BY EARLY WEDNESDAY AFTERNOON.
* IMPACT...AT 19.0 FEET...SECONDARY ROADS ADJACENT TO THE RIVER ARE
FLOODED. INUNDATES PORTIONS OF PITT-GREENVILLE AIRPORT. WATER
REACHES A FEW HOMES NEAR THE RIVER. MOST OF RIVER DRIVE, IN
GREENVILLE, FLOODS ALONG WITH THE STREETS IN RIVERWALK TOWNHOMES.
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FLD OBSERVED FORECAST 8PM
LOCATION STG STG DAY TIME SUN MON TUE
GREENVILLE 13 12.7 SAT 08 PM 14.5 16.1 17.6