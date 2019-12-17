FOX, DEMARCUS WADE 12/15/2019
Age: 36 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 170
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/ MV - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CHILD ABUSE (MISD) - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO YIELD SIGN/FLASH RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET