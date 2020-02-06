HINES, DEMETRIUS TYREESE 02/05/2020

Age: 31 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 145

SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET