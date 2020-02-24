WILLIAMS, DEONTAE RAEKWON 02/23/2020
Age: 21 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 175
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- UNSAFE PASSING YELLOW LINE - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET