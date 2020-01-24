FAULKNER, DERRICK EDWARD 01/21/2020
Age: 51 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 185
HABITUAL LARCENY - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS STOLEN GOODS/PROP - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $5015.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET