205615 DINZELL WRIGHT Jan 13, 2020 1 hr ago 1 of 2 WRIGHT, DINZELL RAQUAN 01/11/2020Age: 23 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 150 FTA DISCHARGE FIREARM IN CITY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INACJudicial Status: PRET Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Special Editions What 2 Watch Jan 10 - Jan 16 Greenville Magazine Winter 2019 Veterans Day Greenville Medical Directory 2019 Greenville Graduation Tab 2019 Her Magazine Fall 2019 Tweets by reflectornews The Daily Reflector