PHELPS, DONALD 02/12/2020
Age: 56 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 155
TRESPASSING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE...LENOIR AND PITT COUNTIES PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS. STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL RADIO...MEDIA OR CABLE TV. && ...FLOOD WARNING EXTENDED UNTIL SUNDAY AFTERNOON...THE FLOOD WARNING EXTENDED FOR THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON. * UNTIL SUNDAY AFTERNOON. * AT 7 PM THURSDAY THE STAGE WAS 14.5 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL TO BELOW FLOOD STAGE BY LATE SUNDAY MORNING. * IMPACT...AT 16.0 FEET...WATER THREATENS PROPERTIES ON LOOP ROAD NORTH OF HOOKERTON. IN NORTHWEST GREENE COUNTY, WATER SURROUNDS SEVERAL HOMES, AND HWY 58 IS LIKELY IMPASSABLE HEADING INTO WILSON COUNTY. && FLD OBSERVED FORECAST 8PM LOCATION STG STG DAY TIME FRI SAT SUN HOOKERTON 13 14.5 THU 07 PM 13.9 13.3 12.8
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS. STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL RADIO...MEDIA OR CABLE TV. && ...FLOOD WARNING EXTENDED UNTIL LATE MONDAY NIGHT...THE FLOOD WARNING EXTENDED FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * UNTIL LATE MONDAY NIGHT. * AT 7 PM THURSDAY THE STAGE WAS 16.9 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS CURRENTLY CRESTING AND WILL BEGIN TO FALL THE NEXT COUPLE DAYS. THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD STAGE MONDAY EVENING. * IMPACT...AT 17.0 FEET...WATER INUNDATES SOME SECONDARY ROADS NEAR THE RIVER. MUCH OF RIVER PARK NORTH IS FLOODED. WATER APPROACHES AND SURROUNDS HOMES AT THE EAST END OF RIVER DRIVE IN GREENVILLE. && FLD OBSERVED FORECAST 8PM LOCATION STG STG DAY TIME FRI SAT SUN GREENVILLE 13 16.9 THU 07 PM 16.8 15.8 14.5