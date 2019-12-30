SELBY, DONTAE OMAR 12/01/2019
Age: 24 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 135
INTERFERE EMERG COMUNNICATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FIRST DEGREE BURGLARY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET