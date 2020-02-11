HAMILTON, DWIGHT HIROHITO 02/10/2020
Age: 49 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 170
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY, FELONY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS STOLEN GOODS/PROP - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET