HAMILTON, DWIGHT HIROHITO 02/10/2020

Age: 49 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 170

POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKING OR ENTERING - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY, FELONY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS STOLEN GOODS/PROP - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET