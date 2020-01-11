CLEMONS, ELLIJAH JAHIEM 01/11/2020

Age: 18 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 220

PUBLIC DISTURBANCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DISORDERLY CONDUCT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CARRYING CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET