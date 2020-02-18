SIMPSON, ERICA DENISE 02/16/2020
Age: 18 Sex: F Race: B Height: 505 Weight: 110
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL - Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DRIVE AFTER CONSUMING<21 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET