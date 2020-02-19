JACKSON, FABION DANTE 02/17/2020
Age: 24 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 125
FTA CONSP ROBBERY DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
Showers early, becoming a steady rain later in the day. High around 45F. Winds NE at 10 to 15 mph. Chance of rain 100%. Rainfall near a half an inch..
Snow in the evening will give way to lingering snow showers overnight. Low 28F. Winds NNE at 10 to 20 mph. Chance of snow 100%. Snow accumulating 3 to 5 inches.
Updated: February 20, 2020 @ 12:41 am
...ACCUMULATING SNOWFALL EXPECTED THURSDAY NIGHT INTO FRIDAY MORNING... .RAINFALL WILL TRANSITION TO A WINTRY MIX, AND THEN TO ALL SNOW FOR MUCH OF EASTERN NORTH CAROLINA THURSDAY EVENING THROUGH FRIDAY MORNING AS LOW PRESSURE STRENGTHENS OFF THE COAST. GREATEST SNOWFALL ACCUMULATIONS ARE GENERALLY EXPECTED ALONG AND NORTH OF THE NEUSE RIVER, WHERE SUB-FREEZING TEMPS WILL ARRIVE EARLIER IN THE NIGHT. THE HEAVIEST SNOW WILL FALL THROUGH THE OVERNIGHT HOURS, WITH POTENTIAL BANDING LEADING TO LOCALLY HIGHER AMOUNTS. SNOW WILL GRADUALLY TAPER OFF FROM WEST TO EAST EARLY FRIDAY MORNING AS THE LOW MOVES FURTHER OFF THE COAST. ...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY EVENING THROUGH FRIDAY MORNING... * WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES. LOCALIZED AMOUNTS OF 4 TO 6 INCHES POSSIBLE. * WHERE...PORTIONS OF EASTERN NORTH CAROLINA MAINLY NORTH OF THE NEUSE RIVER. * WHEN...FROM THURSDAY EVENING THROUGH EARLY FRIDAY MORNING. * IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING COMMUTE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION. &&