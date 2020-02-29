BECHTOLD, GALLUS WILLIAM 02/26/2020
Age: 34 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 185
ATTEMPTED FINANCIAL CARD FRAUD-OBTAIN PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FINANCIAL CARD THEFT - FELONY Bond: $30000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
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IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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