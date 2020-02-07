...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT HAS ISSUED A FLOOD WARNING
FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA...
CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE...LENOIR AND PITT
COUNTIES
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR
IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS.
CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. FLOOD WATERS WILL
WEAKEN THE BANKS MAKING THEM DANGEROUS.
A FOLLOWUP PRODUCT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER SERVICE A
LITTLE LATER.
&&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR
THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON.
* FROM SATURDAY MORNING UNTIL FURTHER NOTICE...OR UNTIL THE WARNING
IS CANCELLED.
* AT 10 AM FRIDAY THE STAGE WAS 12.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 13.0 FEET.
* FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY TOMORROW MORNING AND CONTINUE
TO RISE TO NEAR 15.2 FEET BY EARLY WEDNESDAY MORNING. ADDITIONAL
RISES ARE POSSIBLE THEREAFTER.
* IMPACT...AT 16.0 FEET...WATER THREATENS PROPERTIES ON LOOP ROAD
NORTH OF HOOKERTON. IN NORTHWEST GREENE COUNTY, WATER SURROUNDS
SEVERAL HOMES, AND HWY 58 IS LIKELY IMPASSABLE HEADING INTO WILSON
COUNTY.
&&
Weather Alert
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH
CAROLINA...
CHICOD CREEK NEAR SIMPSON AFFECTING PITT COUNTY
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR
IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS.
STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL
RADIO...MEDIA OR CABLE TV.
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE CHICOD CREEK NEAR SIMPSON.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 10 AM FRIDAY THE STAGE WAS 11.9 FEET AND THE CREEK IS CRESTING.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 11.5 FEET.
* IMPACT...AT 12.0 FEET...WATER RUNS OVER MOBLEYS BRIDGE ROAD NEAR THE
BRIDGE.
&&
FLD OBSERVED FORECAST 8AM
LOCATION STG STG DAY TIME SAT SUN MON
Weather Alert
...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT HAS ISSUED A FLOOD WARNING
FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA...
TAR RIVER AT ROCK SPRINGS AFFECTING PITT COUNTY
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR
IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS.
CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. FLOOD WATERS WILL
WEAKEN THE BANKS MAKING THEM DANGEROUS.
A FOLLOWUP PRODUCT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER SERVICE A
LITTLE LATER.
&&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR
THE TAR RIVER AT ROCK SPRINGS.
* FROM SUNDAY AFTERNOON UNTIL FURTHER NOTICE...OR UNTIL THE WARNING
IS CANCELLED.
* AT 2 PM FRIDAY THE STAGE WAS 11.9 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 18.0 FEET.
* FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY EARLY SUNDAY AFTERNOON AND
CONTINUE TO RISE TO NEAR 20.0 FEET BY EARLY MONDAY AFTERNOON.
ADDITIONAL RISES ARE POSSIBLE THEREAFTER.
* IMPACT...AT 21.0 FEET...WATER THREATENS HOMES ON VAN NESS AVENUE,
FAIRMOUNT AVENUE, AND EMBARCADERO AVENUE. SIGNIFICANT INUNDATION OF
IRONWOOD GOLF AND COUNTRY CLUB. OLD RIVER ROAD FLOODS BETWEEN HWY
222 AND HWY 33. OLD RIVER ROAD MAY ALSO BE FLOODED FURTHER TO THE
EAST AT JOHNSON MILL RUN. WATER MAY THREATEN HOMES ALONG OLD FORT
ROAD.
&&
Weather Alert
...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT HAS ISSUED A FLOOD WARNING
FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA...
TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR
IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS.
CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. FLOOD WATERS WILL
WEAKEN THE BANKS MAKING THEM DANGEROUS.
A FOLLOWUP PRODUCT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER SERVICE A
LITTLE LATER.
&&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR
THE TAR RIVER AT GREENVILLE.
* FROM SATURDAY AFTERNOON UNTIL FURTHER NOTICE...OR UNTIL THE WARNING
IS CANCELLED.
* AT 10 AM FRIDAY THE STAGE WAS 9.5 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 13.0 FEET.
* FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY TOMORROW AFTERNOON AND
CONTINUE TO RISE TO NEAR 16.9 FEET BY EARLY WEDNESDAY MORNING.
ADDITIONAL RISES ARE POSSIBLE THEREAFTER.
* IMPACT...AT 17.0 FEET...WATER INUNDATES SOME SECONDARY ROADS NEAR
THE RIVER. MUCH OF RIVER PARK NORTH IS FLOODED. WATER APPROACHES
AND SURROUNDS HOMES AT THE EAST END OF RIVER DRIVE IN GREENVILLE.
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