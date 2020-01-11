205546 JACQUKEEN WARD Jan 11, 2020 Jan 11, 2020 Updated 14 hrs ago 1 of 2 WARD, JACQUKEEN DESHAWN 01/09/2020Age: 29 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 240 VIOLATION OF COURT ORDER - MISDEMEANOR Bond: $465.00 Type: USC Status: INACJudicial Status: PRET Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Special Editions What 2 Watch Jan 10 - Jan 16 Greenville Magazine Winter 2019 Veterans Day Greenville Medical Directory 2019 Greenville Graduation Tab 2019 Her Magazine Fall 2019 Tweets by reflectornews The Daily Reflector