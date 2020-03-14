KORNEGAY, JAIR` TYSHEEN 03/13/2020
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 155
FTA-HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY ASSAULT ON A FEMALE - FELONY Bond: $16000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET